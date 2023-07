Incidente a Monza, scontro tra auto e bici: donna al San Gerardo in codice rosso

Incidente stradale a Monza nel pomeriggio di venerdì 14 luglio.

A scontrarsi intorno alle 16 sono state un'auto e una bicicletta con in sella una donna di 69 anni. Lo schianto è avvenuto lungo via Manara, all'intersezione con piazzale Virgilio. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale insieme a un'ambulanza e un'automedica accorse in codice rosso.

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale del comando di via Marsala. La vettura coinvolta nel sinistro, secondo i primi accertamenti, è una Fiat Cinquecento.