Incidente a Monza, tamponamento in via Marconi venerdì pomeriggio

Tamponamento a catena venerdì pomeriggio a Monza. Intorno alle 14.30 in via Marconi, lungo il cavalcavia di raccordo con viale delle Industrie, un sinistro ha coinvolto più veicoli. Sul posto insieme alla polizia locale del capoluogo brianzolo sono arrivati anche i mezzi di emergenza del 118 inviati dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza con due ambulanze.

Nessuna delle persone coinvolte - tre in totale - risulta in gravi condizioni e i mezzi sono ripartiti alla volta degli ospedali di Cinisello Balsamo e Policlinico di Monza in codice verde. Inevitabili i disagi per la circolazione e nel tratto è stato impegnato anche il personale del Soccorso Agliata di Monza che si è occupato della rimozione dei veicoli incidentati. I rilievi per l'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro sono stati affidati alla polizia locale.