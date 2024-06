Si ribalta con l'auto sulla carreggiata: in azione i vigili del fuoco

Una squadra del comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza è entrata in azione nella giornata di ieri, 28 giugno, a Vimercate, a seguito di un incidente che ha visto coinvolta una donna di 81 anni.

La chiamata ad Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) intorno alle 12, a seguito del ribaltamento di un'auto in via Pellizzari. Sul posto sono giunte un'automedica e un'ambulanza, e appunto i vigili del fuoco con l'autopompa dalla sede centrale. Immediate le operazioni per estrarre la donna dall'abitacolo e per ripristinare le condizioni di sicurezza sulla strada.

La donna è stata trasportata all'ospedale di Vimercate.

Per chiarire le cause e l'esatta dinamica del sinistro sono sopraggiunti gli uomini della polizia locale di Vimercate.