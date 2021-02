Incidente a Desio, auto perde il controllo e si schianta contro guard-rail: soccorso 20enne

Il sinistro nella serata di lunedì in via Santi

Incidente stradale nella serata di lunedì 1 febbraio a Desio. Una Renault Clio con al volante un giovane di vent'anni, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo in via Santi, a ridosso di via Agnesi, e ha terminato la corsa a bordo strada. Nell'impatto l'utilitaria è finita contro il guard rail a bordo strada, piegando la lamiera. Fortunatamente la barriera stradale non si è conficcata nel parabrezza, evitando conseguenze più tragiche.

Sul posto - intorno alle 22 - per soccorrere il giovane nell'abitacolo sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza insieme al 118 con un'ambulanza e i carabinieri della compagnia di Desio che hanno effettuato i primi rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e accertarne le cause. Dallo schianto il giovane è uscito indenne e non è stato necessario il trasporto in ospedale.