Incidente, esce fuori strada e va a sbattere: 57enne in ospedale

È stata trasportata in ospedale la donna di 57 anni rimasta coinvolta nell'incidente stradale che si è verificato nella giornata del 16 luglio in via Ugo la Malfa, a Concorezzo.

Per cause ancora in fase di accertamento, poco dopo le 20, la donna ha infatti perso il contro dell'auto sulla quale era alla guida ed è finita fuori strada andando a impattare contro una recinzione. Le squadre del Comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza sono intervenute immediatamente con un’autopompa dalla sede Vimercate e un’autopompa dalla sede centrale di Monza per soccorrere la donna e ripristinare le condizioni di sicurezza nell’area del sinistro.

Sul posto anche il personale del 118 Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) con un ambulanza e un'automedica. Dopo aver valutato i parametri vitali della 57enne gli operatori sanitari ne hanno disposto il trasporto in codice giallo all’ospedale di Vimercate.

I carabinieri di Monza erano presenti per effettuare i rilievi del caso e per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.