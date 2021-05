Incidente a Monza, schianto tra due auto all'incrocio: quattro ragazzi soccorsi

Quattro ragazzi feriti, tre ambulanze, un'automedica e due vetture danneggiate. Incidente stradale nella tarda serata di mercoledì 12 maggio a Monza. All'incrocio tra via Rota e via Verga, in zona Stadio, due auto si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Nell'impatto sono rimasti feriti in maniera lieve gli occupanti dei mezzi, quattro giovanissimi.

L'allarme è scattato poco dopo le 22.30 e sul posto insieme a quattro mezzi di emergenza inviati dalla centrale operativa del 118 sono giunti anche gli agenti della polizia locale del capoluogo brianzolo che si sono occupati di rilevare il sinistro. Nell'incidente sono rimaste coinvolte tre ragazze di 25, 26 e 31 anni e un ragazzo 26enne. Tre di loro sono stati trasferiti in codice verde per le cure del caso all'ospedale San Gerardo di Monza, San Raffaele di Milano e al nosocomio di Vimercate.

Indagini in corso per accertare l'esatta dinamica dello schianto. Quello di Monza è stato il terzo incidente che si è verificato in Brianza nel giro di poche ore mercoledì sera: a Desio in un frontale è rimasto gravemente ferito un 39enne mentre ad Albiate in seguito allo schianto tra due auto due persone sono state trasferite in ospedale.