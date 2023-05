Incidente in centro Monza, tamponamento e traffico in tilt

Un tamponamento tra un furgone e un'auto e traffico in tilt in centro Monza mercoledì mattina. Incidente in via Azzone Visconti, all'altezza dell'intersezione regolata da semaforo in largo Mazzini. Il sinistro è avvenuto pochi minuti prima delle 12 e a scontrarsi, secondo le prime informazioni, sarebbero stati un furgone con cella frigorifera e un'utilitaria.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con due ambulanze insieme alla polizia locale. Tre le persone soccorse: un uomo di 39 anni, una donna di 66 e un uomo di 69. I mezzi di emergenza sono ripartiti alla volta del pronto soccorso in codice giallo e verde mentre gli agenti del comando di via Marsala hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e accertare le responsabilità. Nessuno dei feriti è in gravi condizioni: le ambulanze sono ripartite alla volta del pronto soccorso in codice verde e giallo. Inevitabili invece le ripercussioni sul traffico cittadino con lunghe code e rallentamenti.