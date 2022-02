Incidente in moto, 51enne in ospedale a Monza

Soccorsi per un uomo di 51 anni a Monza nella serata di giovedì 11 febbraio. Due ambulanze e un'automedica del 118 sono intervenute poco dopo le 23 nel capoluogo brianzolo all'altezza di via Boito, a pochi passi dalla Villa Reale. Qui un uomo di 51 anni è rimasto ferito, a terra, in seguito a una caduta da uno scooter.

I soccorsi sono intervenuti in codice giallo e il centauro è stato trasferito da una ambulanza all'ospedale San Raffaele di Milano. In viale Cesare Battisti giovedì sera sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale del comando di via Marsala che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Sembra che il motociclista abbia perso il controllo in autonomia e che non siano coinvolti altri mezzi.