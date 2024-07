Grave incidente a Monza: 15enne sul monopattino in codice rosso al San Gerardo

È stato portato in codice rosso al San Gerardo il 15enne coinvolto in un incidente stradale questa sera, 10 luglio, poco prima delle 20, in viale Brianza, all’altezza del civico 39.

Secondo quanto si apprende da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) sul posto è giunta un'ambulanza e gli operatori sanitari hanno immediatamente soccorso il ragazzo. Che secondo quanto è stato ricostruito stava viaggiando a bordo di un monopattino elettrico.

Intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Monza che si sono messi al lavoro per chiarire le dinamiche del sinistro.