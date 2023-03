Incidente tra tre auto a Monza, traffico va in tilt

Un incidente tra tre auto e lunghe code. Il sinistro stradale avvenuto in viale Brianza poco dopo le 18 del pomeriggio di martedì 28 marzo ha paralizzato la circolazione nell'ora di punta. Lo scontro ha coinvolto una Chevrolet, una Fiat e una Smart all'altezza del civico 29 di viale Brianza in zona Parco.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza per prestare soccorso a tre persone con due ambulanze in codice verde: i coinvolti sono stati accompagnati, senza gravi conseguenze, per accertamenti, negli ospedali di Vimercate e Monza San Gerardo. In viale Brianza, all'altezza dell'imbocco della Sp6, martedì pomeriggio sono giunti anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuiato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e accertare le responsabilità. Per rimuovere i mezzi incidentati e rispristinare la viabilità del tratto sono stati al lavoro anche gli addetti del Soccorso Stradale Agliata di Monza che si sono occupati di rilevare i veicoli e liberare il tratto.

Martedì pomeriggio il sinistro ha determinato pesanti conseguenze sulla circolazione in zona, nell'ora di punta del rientro.