Incidente a Monza: 22enne finisce al San Gerardo

È stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo il ragazzo di 22 anni rimasto coinvolto nell'incidente stradale avvenuto questa notte, poco prima dell'una, sul viale Enrico Fermi.

Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo, che viaggiava sulla sua auto, è andato ad impattare contro un ostacolo posto sulla carreggiata. La chiamata al numero unico Areu (agenzia regionale emergenza urgenza) qualche minuto dopo le 12.30. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari che dopo aver valutato i parametri vitali del ragazzo ne hanno disposto il trasporto al San Gerardo.

Il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita. Ad affiancare i soccorsi sono arrivati gli agenti della polizia locale, impegnati nei i rilievi del caso e per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, e i vigili del fuoco del Comando di Monza. Che hanno lavorato per rimettere in sicurezza l'area.