Incidente a Monza, schianto in viale Fermi: traffico bloccato

Un incidente lungo viale Fermi, a Monza, e traffico paralizzato venerdì mattina. Un sinistro ha coinvolto un'auto e una moto e sul posto insieme alla polizia locale poco prima delle sette e mezza si sono precipitate due ambulanze del 118 e un'automedica.

Pesanti le ripercussioni sul traffico lungo una delle artierie principali del capoluogo brianzolo, molto frequentata nell'ora di punta dagli automobilisti che si dirigono verso Sesto San Giovanni, le tangenziali e Milano. Lo schianto, secondo le prime informazioni, avrebbe coinvolto un'utilitaria e un ciclomotore e nel sinistro sono rimaste ferite due persone: una ragazza di 26 anni e un uomo di 70. Nessuna versa in gravi condizioni e il codice di intervento dei soccorsi è stato giallo.

Lungo viale Fermi, tra le corsie in direzione di Sesto San Giovanni, sono intervenuti gli agenti del comando di via Marsala che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Nel tratto si sono verificati diversi disagi legati alla viabilità venerdì mattina con lunghe code e traffico bloccato fin da viale delle Industrie.