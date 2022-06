Incidente a Monza tra auto e moto, grave 16enne

Grave incidente a Monza nella serata di lunedì 20 giugno. In viale Libertà pochi minuti dopo le 19 un'auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un 16enne che viaggiava in sella a uno scooter.

L'impatto - sulla cui dinamica sono in corso accertamenti - è avvenuto all'altezza della rotonda tra viale Libertà e viale Stucchi. La chiamata di emergenza alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è arrivata pochi minuti dopo le 19 e sul posto si sono precipitate un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Al volante della vettura c'era una donna, classe 1996, residente in città che è uscita illesa dall'impatto. Il personale sanitario ha invece stabilizzato e accompagnato in ospedale il minorenne che ha riportato ferite importanti.

Il 16enne è stato ricoverato in ospedale al Niguarda di Milano. Dei rilievi per ricostruire le fasi del sinistro e accertare le responsabilità si sono occupati gli agenti della polizia locale del comando cittadino. Seguiranno aggiornamenti.