Si schianta contro le auto in sosta poi aggredisce gli agenti: in auto droga

Un sinistro senza feriti, con diversi veicoli in sosta danneggiati, nella serata di mercoledì a Monza si è trasformato in una violenta aggressione ai danni degli agenti della polizia locale con un 32enne brianzolo che è stato denunciato.

Tutto è iniziato intorno alle 22.30 quando alla centrale operativa del comando della polizia locale è giunta la segnalazione di una vettura che aveva urtato e danneggiato alcuni veicoli parcheggiati lungo viale Libertà. Sul luogo dell'incidente è intervenuta così una pattuglia della polizia locale che ha trovato un uomo intento a sostituire la ruota anteriore della sua Peugeot che riportava evidenti segni dello schianto. Alla vista del personale in divisa il conducente non avrebbe reagito bene, impugnando il crick con cui era intento a effettuare la sostituzione del pneumatico per puntarlo contro gli agenti.

L'uomo - secondo quanto ricostruito dal comando di via Marsala - ha manifestato fin da subito un atteggiamento aggressivo, rifiutandosi di fornire le proprie generalità. In viale Libertà è giunta così una volante della polizia di Stato insieme al personale dei carabinieri. Il 32enne è stato accompagnato in ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza dove è stato sottoposto agli esami per accertare l'eventuale alterazione dovuta all'assunzione di droga.

Nella sua auto sono state trovate tracce di droga per uso personale e per l'uomo - insieme a una denuncia per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale - è scattato anche il ritiro della patente per un mese.