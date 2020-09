Incidente stradale tra due auto all'incrocio a Monza in viale Libertà

Incidente stradale a Monza nella serata di lunedì 14 settembre. Il sinistro, che fortunatamente non ha provocato nessun ferito grave, si è verificato in viale Libertà all'altezza dell'intersezione con via Bertocchi poco prima delle 22.

A scontrarsi sono state due vetture e una delle auto a causa dell'impatto è finita sul marciapiedi. Nel tratto fortunatamente in quel momento non passava alcun pedone. Sul posto è intervenuto il 118 con un'ambulanza per soccorrere tre persone coinvolte nello schianto: si tratta di tre ragazzi di 21, 26 e 28 anni. Nessuno di loro però è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. In viale Libertà sono giunti anche gli agenti della polizia locale che si sono occupati dei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

Secondo una prima ricostruzione sembra che all'origine dell'incidente ci sia il mancato rispetto di un semaforo da parte di uno degli automobilisti. Le responsabilità verranno accertate dalla polizia locale.