Incidente in viale Sicilia a Monza, auto si ribalta: un morto, ferito bimbo di 5 anni

Un morto e un bambino di cinque anni ferito. Questo il drammatico bilancio dell'incidente stradale mortale avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 1 novembre a Monza, in viale Sicilia. La chiamata di emergenza alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è partita pochi minuti dopo le 17.30 per una vettura ribaltata al centro dell'aiuola spartitraffico del viale a lunga percorrenza che scorre alla periferia capoluogo brianzolo. Sul posto sono giunte due ambulanze e un'automedica preallertate in codice rosso insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza e la polizia locale.

Inutili purtroppo i tentativi di salvare la vita all'uomo che si trovava a bordo del mezzo: i pompieri lo hanno estratto dall'abitacolo accartocciato della vettura ormai privo di vita e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Un'ambulanza invece ha accompagnato in codice giallo un bambino di cinque anni all'ospedale San Gerardo di Monza: anche il piccolo risulta fosse a bordo dell'auto coinvolta nell'incidente.

Ancora tutta da chiarire la dinamica del sinistro mortale: al momento - secondo quanto emerso dai primi accertamenti - sembrano non essere coinvolti altri mezzi. I rilievi per l'esatta ricostruzione dell'accaduto sono stati affidati agli agenti del comando di via Marsala. Seguiranno aggiornamenti.