Auto si ribalta dopo incidente, 36enne di Concorezzo muore sotto gli occhi del figlio

L'impatto contro un'auto che percorreva viale Stucchi tra le corsie e poi la Kia che perde il controllo ed esce fuori strada, ribaltandosi più volte. Un uomo di 36 anni, di Concorezzo, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale nel pomeriggio di domenica 1 novembre a Monza.

A bordo dell'utilitaria insieme a lui viaggiava anche il figlio di cinque anni che ha riportato solo qualche lieve ferita. Inutili invece i tentativi di salvare la vita all'uomo al volante: sbalzato fuori dal parabrezza durante il ribaltamento, il conducente è poi stato investito dalla sua stessa auto. La chiamata di emergenza alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è partita pochi minuti dopo le 17.30: sul posto sono giunte due ambulanze e un'automedica preallertate in codice rosso insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza e la polizia locale.

Secondo quanto al momento ricostruito la Kia con a bordo padre e figlio viaggiava lungo viale Stucchi e una volta giunta all'intersezione con viale Sicilia, nei pressi dello stadio, superata la rotonda, è entrata in collisione con una Renault Laguna che procedeva nello stesso senso di marcia. In seguito all'impatto poi l'utilitaria ha perso il controllo, è uscita fuori strada e si è ribaltata più volte verso sinistra.

Drammatico il bilancio del sinistro: mentre a nulla sono valsi i tentativi di soccorrere il 36enne, il bimbo è stato invece accompagnato da un'ambulanza in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Il personale sanitario ha prestato assistenza anche a un uomo di 58 anni, di Sesto San Giovanni, il conducente della seconda vettura coinvolta nel sinistro, sotto choc per l'accaduto. I rilievi per l'esatta ricostruzione dell'accaduto sono stati affidati agli agenti del comando di via Marsala.