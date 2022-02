Due incidenti in pochi istanti, contromano investe moto: 50enne incastrato sotto auto

Due incidenti causati dallo stesso veicolo in pochi istanti. E' successo a Monza, in viale Libertà, nel pomeriggio di mercoledì 2 febbraio. E mentre uno dei due sinistri si è concluso senza feriti, il secondo ha visto coinvolta l'auto - una utilitaria che sembra procedesse contromano - e una moto con il centauro che è rimasto incastrato sotto il cofano del veicolo.

In seguito alla chiamata di emergenza giunta pochi minuti prima delle 19 alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza sul posto sono arrivate tre ambulanze del 118, un'automedica, vigili del fuoco, pattuglie della polizia locale, carabinieri e agenti della questura.

Secondo quanto al momento emerso, a causare il sinistro sarebbe stata una utilitaria con un 25enne al volante che procedeva contromano nel tratto. Il veicolo avrebbe impattato contro una moto e il centauro sarebbe rimasto incastrato sotto il cofano del mezzo. Per liberare il motociclista e soccorrerlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

L'uomo, 50 anni, è stato accompagnato in ospedale al San Gerardo di Monza in ambulanza in codice giallo. In corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Monza per far luce sulla dinamica tra cui anche le verifiche per accertarsi che il conducente non fosse al volante sotto effetto di sostanze alcoliche. Per l'altro sinistro, che ha coinvolto lo stesso veicolo nel medesimo tratto, in viale Libertà all'altezza di via Gadda, senza provocare fortunatamente feriti, procede invece la polizia locale. Pesanti le ripercussioni sul traffico mercoledì sera in zona.

Seguiranno aggiornamenti.