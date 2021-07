Paura a Villasanta: perde il controllo dell'auto e si ribalta

Perde il controllo dell'auto e si ribalta, fortunatamente senza gravi conseguenze. L'incidente è accaduto nella notte di sabato 24 luglio a Villasanta.

Erano da poco passate le 4 quando un uomo di 34 anni, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, in via Pacinotti ha perso il controllo della sua automobile che si è capottata.

Sono stati chiamati immediatamente i soccorsi. Dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza è stata inviata un'ambulanza in codice rosso. Giunti sul posto i soccorritori hanno constatato che il giovane non aveva riportato serie ferite, e non è stato necessario neppure il trasferimento in ospedale.

Sul luogo sono arrivati anche i vigili del fuoco di Monza e i carabinieri.