Si sente male in bici e cade a terra, grave un uomo

Soccorsi in codice rosso a Villasanta nella mattinata di domenica 12 giugno per un uomo che è caduto a terra, dopo aver accusato un malore mentre pedalava in sella a una bicicletta.

La chiamata di emergenza è arrivata alla centrale operativa della Azienda Regionale Emergenza e Urgenza poco dopo le 9 e in via Monte Rosa sono accorse un'automedica e un'ambulanza in codice rosso insieme ai carabinieri della compagnia di Monza.

L'uomo è stato soccorso e trasferito a sirene spiegate all'ospedale San Raffaele di Milano. Secondo quanto al momento emerso non si sarebbe trattato di un sinistro stradale o di una caduta in seguito a una collisione: il ciclista avrebe accusato un malore e sarebbe dunque rovinato a terra.