Incidente lungo la provinciale: auto si ribalta, ferito un uomo

Incidente lungo la provinciale Sp60 e naturalmente traffico in tilt. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.30 di oggi, venerdì 8 marzo, a Villasanta lungo la Sp60. Al momento non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Per motivi ancora al vaglio degli inquirenti un automobilista di 59 anni ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata.

Sono stati subito allertati i soccorsi. Sul posto la pattuglia dei carabinieri e della polizia locale di Villasanta, oltre ai vigili del fuoco. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è stata inviata l’ambulanza in codice rosso. Fortunatamente le condizioni dell’uomo sono apparse meno gravi rispetto a quanto inizialmente ipotizzato e il codice è stato declassato da rosso a giallo.