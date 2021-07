Si ribalta con l'auto e rifiuta l'alcoltest: brianzolo denunciato

Si ribalta con l’auto e finisce la corsa dritto nella rotonda. Ma quando arrivano i carabinieri si rifiuta di sottoporsi all’alcoltest.

È accaduto all’alba di sabato 24 luglio a Villasanta. Erano da poche passate le 4 del mattino quando un uomo, 34 anni residente a Muggiò, alla guida della sua auto, ha perso il controllo del veicolo. L’auto si è capottata finendo dritta nella rotonda tra via Pacinotti e via Volta.

Immediato l’arrivo dei soccorsi. Dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza è stata inviata un’ambulanza in codice rosso. Fortunatamente l’autista non riportava serie ferite e ha rifiutato anche il trasferimento in ospedale.

Sul posto è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Monza. Al momento di sottoporsi all’alcoltest l’autista si è però rifiutato. I militari lo hanno perciò denunciato per guida in stato di ebbrezza.