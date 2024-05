Finisce con l'auto contro un albero: 29enne ricoverato

Ha perso il controllo dell'auto ed è finito contro un albero.

È successo questa mattina, 12 maggio, poco dopo le 4 a Vimercate. Un ragazzo di 29 anni, che viaggiava a bordo della sua auto in via Duca degli Abruzzi, ha infatti improvvisamente deviato dalla sua traiettoria andando a sbattere violentemente contro un albero.

Sul luogo del sinistro sono immediatamente giunti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 con un'ambulanza. Per il 29enne, rimasto ferito a seguito dell'impatto, è stato disposto il trasporto all'ospedale di Desio in codice giallo.

Ripristinata la sicurezza dell'area, i militari hanno proceduto con i rilievi del caso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Poco prima di mezzogiorno un autopompa dei vigili del fuoco e poi intervenuta anche a Seregno, in via Catalani, per un incidente stradale che ha coinvolto un'ato finita contro un albero posto a lato della carreggiata. La persona alla guida del mezzo è stata trasportata in ospedali per accertamenti ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.