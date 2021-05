Tamponamento a catena sulla provinciale, soccorsa una famiglia: in ospedale anche donna incinta

Il sinistro - che non ha provocato feriti gravi - è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato a Vimercate

Incidente stradale tra più auto sabato pomeriggio a Vimercate. Intorno alle 18.30 del 29 maggio lungo la strada provinciale 45 che collega Vimercate, Arcore e Monza si è verificato un tamponamento a catena che ha interessato più veicoli. A rilevare l'incidente sono stati i carabinieri della compagnia di Vimercate che sono giunti lungo il tratto insieme ai soccorsi del 118 con alcune ambulanze.

I mezzi di emergenza hanno soccorso una famiglia che viaggiava a bordo di uno dei veicoli: si tratta del conducente - il padre -, della moglie che risulta in stato di gravidanza e del figlio minore. Tutti sono stati accompagnati in codice verde negli ospedali di Vimercate e Monza San Gerardo in codice verde. Nessuno di loro ha riportato lesioni gravi e la famiglia è stata dimessa nella stessa serata.

I militari si sono occupati dei rilievi per accertare la dinamica del sinistro e della gestione della viabilità nel tratto.