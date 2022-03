Incidente a Vimercate, violento schianto all'incrocio tra due auto

Due auto distrutte e uno scontro violento, con quattro persone coinvolte. Incidente stradale nella serata di domenica 6 marzo a Vimercate, lungo la strada provinciale Sp3, all'altezza di Ruginello.

La chiamata di emergenza ai soccorsi è scattata pochi minuti dopo le 22 e sul posto l'azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato due ambulanze in codice giallo e insieme ai mezzi del 118 sono accorsi anche i vigili del fuoco che in quel momento stavano transitando nel tratto per caso, di rientro dopo un'altra emergenza. Nell'impatto sono rimaste coinvolte quattro persone: tre ragazzi - due 23enni e un giovane di 26 anni - e un uomo di 36. Nessuno di loro risulta in gravi condizioni e da Vimercate le ambulanze sono ripartite in codice verde e giallo alla volta dell'ospedale cittadino e del San Gerardo di Monza.

A occuparsi dei rilievi per accertare la dinamica dello schianto e le eventuali responsabilità sono stati i carabinieri della compagnia di Vimercate.