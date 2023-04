Pioggia battente, auto finisce fuori strada alle Torri Bianche

Un'auto fuori strada sotto la pioggia battente. Nel pomeriggio di giovedì 20 aprile a Vimercate, nel quartiere Torri Bianche una vettura è rimasta coinvolta in un sinistro. Il mezzo, una utilitaria, avrebbe perso il controllo e sarebbe finito fuori strada, abbattendo un cartello e salendo su una aiuola spartitraffico all'altezza di un attraversamento pedonale nel complesso che ospita il centro commerciale, il cinema e diverse attività produttive con aziende.

Complice forse il maltempo e la pioggia battente, l'auto è finita fuori strada. Nel sinistro, secondo quanto emerso, non si sono registrati feriti tanto che non c'è stato alcun intervento dei soccorsi del 118. Nel tratto al momento non transitavano pedoni. A causa del maltempo nella serata di giovedì 20 aprile sono stati diversi gli interventi di soccorso che hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco in diversi comuni della Brianza, dagli allagamenti a rami e piante cadute.