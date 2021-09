Ragazza investita mentre attraversa la strada, soccorsa 21enne

Elisoccorso e ambulanza del 118 martedì pomeriggio a Vimercate per un incidente stradale. Pochi minuti prima delle 15 a ridosso delle Torri Bianche una ragazza di ventuno anni è stata investita da una Fiat Punto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. In seguito alla richiesta di intervento l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto i mezzi di emergenza, allertando anche l'elicottero che è atterrato in un campo a ridosso della provinciale.

Secondo quanto al momento emerso, la giovane è stata investita da un'utilitaria proprio a ridosso dell'ingresso del centro commerciale in via Torri Bianche mentre dal lato opposto della strada si dirigeva verso lo shopping center ed è stata soccorsa dal personale sanitario che l'ha accompagnata in ospedale in ambulanza in codice giallo. Per rilevare il sinistro ed effettuare gli accertamenti sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Vimercate.