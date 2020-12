Precipita da traliccio e resta incastrato tra le travi della gru a 2 metri da terra: soccorso 38enne

E' intervenuto anche l'elisoccorso venerdì mattina ad Agrate Brianza, presso un'azienda in via Archimede, dove un uomo di 38 anni è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro. La chiamata di emergenza al 118 è scattata intorno alle 9 quando l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto un'ambuanza e l'elisoccorso allertati in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Agrate Brianza insieme ai tecnici dell'Ats che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'infortunio.

Secondo quanto al momento emerso dai primi riscontri l'uomo - un 38enne originario dello Sri Lanka e residente a Milano - sarebbe precipitato da un'altezza di quattro o cinque metri da un traliccio di una gru. Nella caduta però il 38enne sarebbe rimasto incastrato tra i bracci incrociati del traliccio, bloccandosi a circa due metri di altezza da terra. Una coincidenza che forse ha evitato conseguenze peggiori: soccorso dal 118 in codice giallo, è stato trasferito in elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il 38enne al momento dell'intervento risulta fosse cosciente e dalle prime informazioni avrebbe rimediato una serie di fratture.

Sull'accaduto ora sono in corso le verifiche del Reparto Prevenzione Infortuni sul Lavoro dell'Ats.