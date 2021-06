Incidente sul lavoro a Monza, ustioni per operaio in azienda: soccorso 57enne

E' successo nel pomeriggio di lunedì in una ditta di via Ercolano. Sul posto 118, carabinieri e polizia locale

Infortunio sul lavoro a Monza lunedì pomeriggio. Un uomo di 57 anni, di Brugherio, è stato soccorso da un'ambulanza e trasferito in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano con ustioni. La chiamata ai soccorsi è partita intorno alle 16.30 e la centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato in via Ercolano un'ambulanza e un'automedica preallertate in codice rosso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Monza e gli agenti della polizia locale.

Secondo quanto al momento emerso l'uomo avrebbe riportato ustioni di primo grado al volto e al torace e una più grave - di terzo grado - al polso maneggiando una fiamma ossidrica durante un intervento di saldatura. Il 57enne è stato soccorso dal personale sanitario e accompagnato in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano.