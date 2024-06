Incidente sull’A4 tra Cavenago e Cambiago, scontro tra moto e auto: elisoccorso in volo

Terribile incidente intorno alle 2 della notte tra il 21 e il 21 giugno sulla A4 nel tratto di strada tra Cavenago e Cambiago. Un'auto e una moto si sono scontrate e i soccorsi sono scattati in codice rosso. Sul posto due ambulanze, l'auto medica e l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia. Due anche i feriti, un uomo di 62 anni e una donna di 66. Dopo le prime cure dei soccorritori sono stati trasportati all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove sono stati ricoverati in codice giallo e quindi non dovrebbero essere in pericolo di vita. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente di cui si aspettano le ricostruzioni ufficiali. In aggiornamento.