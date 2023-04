Incidente a Desio nel primo pomeriggio di sabato 1 aprile. Una ragazza di 26 anni è stata soccorsa in codice rosso dopo uno schianto in moto contro un'auto. Il sinistro è avvenuto lungo via Milano, all'altezza del civico 238. Secondo le prime informazioni a scontrarsi sono state una vettura e una dueruote e a bordo del motociclo viaggiava la 26enne che ha avuto la peggio nello schianto.

La chiamata con la richiesta di soccorso è scattata poco dopo le 14.30 e sul posto l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. La 26enne risulta l'unica ferita nel sinistro ed è stata trasferita d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Desio che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto e accertare le responsabilità. Nel tratto sabato pomeriggio si sono verificate ripercussioni sulla viabilità per consentire l'intervento dei soccorsi.