Incidente sulla Valassina: una ragazza di 24 anni al San Gerardo

Incidente nella notte sulla SS36 Valassina.

La chiamata all'Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza intorno alle 5.30, a seguito di un incidente stradale tra Lissone e Desio che ha coinvolto una ragazza di 24 anni. Secondo quanto riferisce Areu la ragazza sarebbe andata a sbattere con l'auto contro un ostacolo non meglio identificato presente sulla strada.

Sul posto sono giunte un'automedica e un'ambulanza della Croce Verde di Lissone. Il sinistro ha richiesto anche l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina a Milano, e degli agenti della Polstrada di Milano. Che hanno proceduto con gli opportuni rilievi per cercare di risalire alle cause del brusco impatto.

La 24enne è stata infine stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Gerardo.