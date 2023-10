Incidente sulla Valassina: in azione anche i vigili del fuoco

Nella giornata del 22 ottobre, poco dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti sulla Ss 36 Valassina, e più precisamente sulla rampa d'accesso tra Lissone ovest e Desio sud, per un incidente che ha visto coinvolte tre autovetture.

Per soccorrere le persone coinvolte, tre ragazze di 23 anni e una donna di 49, e per il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada, è stata dispiegata l'autopompa serbatoio inviata dal distaccamento dei vigili del fuoco di di Desio e Lissone, congiuntamente al carro fiamma, il mezzo attrezzato appositamente per gli incidenti stradali.

Sul posto anche la Polstrada di Milano, che ha effettuato i rilievi del caso per chiarire la dinamica del sinistro, e un'automedica e due ambulanze. Che hanno poi trasportato in codice verde, rispettivamente all'ospedale di Desio e al policlinico di Monza, le persone rimaste coinvolte nello scontro.