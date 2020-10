Incidente in via Cavallotti a Monza, schianto tra moto e furgone: uomo in ospedale

Un uomo è stato trasportato in ospedale in codice verde in condizioni per fortuna non gravi a seguito di un incidente avvenuto in via Cavallotti all'altezza dell'incrocio con via Arnaldo da Brescia, a Monza.

Venerdì 16 ottobre, poco prima di mezzogiorno, uno scooter si è scontrato contro un furgoncino che sembra stesse uscendo da uno stop. Sul posto sono subito accorse la polizia locale ei mezzi del 118 con un'ambulanza che ha prestato soccorso al motociclista. L'uomo, di 54 anni, è stato trasportato all'ospedale San Gerardo in codice verde. Illeso l'autista del furgone. I rilievi per accertare l'esatta dinamica del sinistro sono stati effettuati dagli agenti del comando di via Marsala.