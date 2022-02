Un incidente con feriti, una donna che rifiuta l'alcoltest e poi la patente falsa

Ha provocato un incidente mentre era al volante della sua auto, con feriti, a Monza. Il sinistro è avvenuto lo scorso 16 novembre, in viale Libertà all'altezza dell'incrocio con via Bosisio, e la donna - una cittadina di origine marocchina residente alle porte di Monza - all'arrivo degli agenti della polizia locale impegnati nei rilievi ha perso il controllo. La conducente in quell'occasione si era resa responsabile di alcuni reati tra cui il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per lo stato di ebbrezza alcolemica, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

E poi la patente falsa

In seguito all'incidente alla donna era stata ritirata la patente di guida, italiana, che a un esame eseguito preliminarmente dal personale del dipendente ufficio Polizia giudiziaria evidenziava segni di possibile falsità. I controlli più approfonditi sono stati poi eseguiti dall'ufficio falsi documentali della polizia locale di Milano per l'analisi scientifica e il conseguente referto. Dagli accertamenti sul documento è risultato essere un falso in termini di alterazione di un supporto originale rubato in bianco.

La donna è stata convocata in ufficio e sottoposta a rilievi fotodattiloscopici come previsto dal codice di procedura penale recentemente modificato allo scopo. In seguito alla notifica del verbale per l'illecito amministrativo della guida senza patente poiché mai conseguita lasciava gli uffici del comando in stato di libertà.

"Desidero complimentarmi con il personale dell'ufficio polizia giudiziaria della nostra polizia locale - ha commentato l'assessore alla sicurezza Federico Arena - sottolineando La professionalità evidenziata anche in questa occasione. Grazie all'attenzione e alla precisione degli operatori sono stati messi in luce e contestati vari illeciti sia di carattere amministrativo che penale".