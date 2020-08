Incidente sul lavoro alla Candy di Brugherio, dito schiacciato sotto macchinario: 45enne soccorso

Infortunio sul lavoro alla Candy di Brugherio lunedì mattina. Pochi istanti dopo le 9 del 10 agosto nell'impianto produttivo di via Comolli, al confine con Monza, sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica insieme ai carabinieri della stazione cittadina.

Secondo quanto al momento ricostruito un operaio di 45 anni - dipendente di una impresa di pulizie esterna - si è infortunato mentre stava effettuando alcuni interventi di pulizia a un macchinario per lo stampaggio di pannelli metallici per elettrodomestici. L'uomo, residente in Brianza, è rimasto incastrato con la mano sotto la macchina e ha subito lo schiacciamento del dito di una mano. Secondo quanto reso noto dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza sarebbe stato soccorso a causa dell'amputazione della terza falange del secondo dito della mano destra. Il 45enne è stato accompagnato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.

Le forze dell'ordine si sono occupate degli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'infortunio. Sul posto anche il persone di Ats.