Arcore, si stacca componente da macchinario: operaio colpito alla testa

In ospedale, in codice giallo, nella serata di mercoledì è finito un 54enne. Sul posto 118 e carabinieri

Incidente sul lavoro mercoledì sera ad Arcore dove un uomo di 54 anni è stato soccorso da un'ambulanza all'interno di un'azienda e trasferito in ospedale, in codice giallo. La chiamata di emergenza è scattata alle 22.30 circa quando in via Del Bruno, presso una ditta produttrice di materiali speciali, l'operaio - un cittadino residente in provincia di Lecco - durante alcune operazioni di lavorazione di cavi è stato colpito alla testa da un oggetto che si è staccato dal macchinario per cause in corso di accertamento.

Sul posto è intervenuta una ambulanza del 118 insieme a un'automedica e l'uomo è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza dove poi è stato dimesso nel corso della notte con pochi giorni di prognosi. Insieme ai soccorsi in via Del Bruno ad Arcore sono intervenuti anche i carabinieri della stazione cittadina.