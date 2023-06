Indagini della guardia di finanza a Usmate Velate. I militari delle Fiamme Gialle del comando provinciale di Monza e Brianza, guidati dal colonnello Maurizio Querqui, a inizio giugno hanno effettuato un accesso per acquisizione documentale presso l'ufficio tecnico del comune di Usmate Velate in relazione a un'indagine in corso coordinata dalla procura di Monza su cui - come precisa l'amministrazione comunale in una nota successiva alla richiesta di chiarimenti da parte di MonzaToday - si mantiene "il massimo riserbo".

"Nell’apprendere dell’indagine che sta interessando un dipendente del comune di Usmate Velate, l’amministrazione comunale si è fin da subito messa a completa disposizione degli organi competenti per fornire ogni atto utile a chiarire l’operato dell’ufficio e la correttezza delle pratiche riguardanti le rispettive competenze, mettendo a disposizione tutti gli strumenti dell’Ente necessari ad acquisire utili informazioni" si legge nel documento.

"Al tempo stesso, nel pieno rispetto dell’indagine in corso e in ottemperanza alle richieste della Procura della Repubblica, il comune di Usmate Velate manterrà sulla vicenda massimo riserbo. Ferma restando la presunzione di innocenza, l’Amministrazione Comunale di Usmate Velate prosegue la propria progettualità nell’esclusivo interesse della collettività ed è parte lesa nell’intero procedimento che riguarda competenze tecniche in capo al Settore Edilizia privata e Urbanistica".

E ancora: "L’auspicio è che, attraverso le indagini condotte dagli inquirenti, possa essere appurato come l’attuale indagato abbia operato in conformità con le procedure amministrative e che tale singolo episodio non abbia come conseguenza singole responsabilità individuali penalmente rilevanti. Altresì, l’Amministrazione Comunale proseguirà nell’applicazione del Codice di comportamento del personale dipendente che già contiene i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare nella prestazione del loro lavoro".