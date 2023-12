Individuato il responsabile dell'incidente stradale a Seregno: aveva ferito una ragazza ed era fuggito via

Sarebbe una donna la responsabile dell'incidente con omissione di soccorso avvenuto il 30 novembre a Seregno.

A intercettarla la polizia locale, sotto la guida del comandante Giovanni Dongiovanni, a seguito dell’attività di indagine durata meno di 36 ore e condotta dal Nucleo di Sicurezza Urbana e dagli agenti di quartiere. Il caso, che aveva visto protagonista una ragazza di 21 anni rimasta ferita da un'auto pirata in fuga, è stato risolto attraverso una certosina opera di ricognizione sui sistemi di videosorveglianza pubblica e privata.

Secondo quanto spiegato dal comando seregnese, nonostante l'impossibilità di decifrare la targa nelle immagini delle telecamere, gli agenti sono ugualmente riusciti a individuare il modello e il colore del veicolo coinvolto nell'incidente. Successivamente, i dati raccolti sono stati incrociati con i sistemi di lettura targhe, che hanno però generato centinaia di riscontri.

Di lì sono sono state dunque avviate le ricerche tradizionali da parte degli uomini e delle donne di servizio esterno di attività di indagine. Che hanno ricostruito tutte le possibili strade percorse dall'auto pirata, fino a individuarla posteggiata in una via di Seregno. Al momento del ritrovamento l'auto in questione presentava danni coerenti con il sinistro, sebbene già in parte riparati. Gli agenti hanno dunque atteso l’arrivo del guidatore, e hanno scoperto che si trattava di una donna.Benché il proprietario dell'auto è risultato poi essere residente in un altro comune della provincia

Una volta identificata, sempre secondo la ricostruzione degli agenti, la donna avrebbe confessato il suo coinvolgimento nel sinistro e, secondo la sua versione, tutto sarebbe accaduto a seguito di un suo malore al volante. Alla donna è stata quindi ritirata la patente ed è stata denunciata in stato di libertà. Il veicolo è stato sequestrato. Ora, le indagini successive, saranno mirate a valutare la dinamica dei fatti fornita dalla donna.