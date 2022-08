Ha un infarto al lavoro, uomo muore a 56 anni

Non ce l'ha fatta l'uomo di 56 anni che nel pomeriggio di giovedì 25 agosto si è sentito male mentre era al lavoro all'interno di una azienda di Veduggio con Colzano. Pochi istanti prima delle 17.30 in via Verdi sono intervenute due ambulanze e l'elisoccorso. I mezzi sono stati allertati in codice rosso e nell'azienda sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Seregno.

L'uomo, assistito subito con l'utilizzo del defibrillatore, è stato stabilizzato e trasferito in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza. Purtroppo nella serata di giovedì è avvenuto il decesso. I primi a chiedere l'intervento dei soccorsi erano stati i colleghi, preoccupati per il malore improvviso del 56enne che si era accasciato a terra. Poi i soccorsi e il trasferimento nel nococomio monzese.