Malore improvviso mentre fa la spesa, soccorso un 61enne

Si è sentito male all'improvviso mentre stava facendo la spesa e si è accasciato a terra. E i primi a prestare soccorso all'uomo - un 61enne - sarebbero stati proprio gli addetti del punto vendita che hanno dato l'allarme e chiamato il 118. E' successo venerdì mattina a Besana Brianza, all'interno di un punto vendita di via Dante Alighieri.

La telefonata al numero di emergenza è partita pochi minuti prima delle 13.30 e l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato l'elicottero del 118 insieme a un'automedica. Sul posto anche la polizia locale e i carbinieri. I primi a intervenire sono stati proprio i militari che si trovavano poco distanti per un servizio di controllo. I carabinieri si sono subito diretti in piazza, in centro paese, per recuperare il defibrillatore così da utilizzare il dispositivo per le manovre di rianimazione.

Dopo i primi soccorsi, sul posto è giunto il personale sanitario che ha trasferito l'uomo all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso in elicottero. Le condizioni sono apparse fin da subito molto gravi.