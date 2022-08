Infarto mentre è al lavoro in ditta, soccorso 56enne

Infarto in ditta mentre è al lavoro. Soccorsi in azione nel pomeriggio di giovedì 25 agosto a Veduggio con Colzano dove un uomo di 56 anni è stato sorpreso da un grave malore all'interno di una industria di via Verdi. Pochi istanti prima delle 17.30 è stata attivata la macchina dei soccorsi: la centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto due ambulanze e l'elisoccorso. I mezzi sono stati allertati in codice rosso e nell'azienda sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Seregno.

L'uomo, assistito subito con l'utilizzo del defibrillatore, è stato stabilizzato e tarsferito in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza.