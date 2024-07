Incidente sul lavoro, cade dal cestello elevatore: 55enne è grave al San Gerardo

Una squadra del comando di Monza e Brianza è intervenuta questa mattina, 11 luglio, nel comune di Cabiate, nel Comasco, per coadiuvare i soccorsi a seguito di un infortunio sul lavoro.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 10.30, in un'azienda di via Don Filippo Canali, e ha visto coinvolto un uomo di 55 anni che si trovava a bordo di un cestello elevatore e sarebbe precipitato. Al momento le cause del sinistro ancora in fase di accertamento. Sul posto è intervenuto il personale Areu (Agenzia Regionale emergenza urgenza) che dopo aver valutato le condizioni dell'uomo, apparse subito piuttosto gravi, ne ha poi disposto il trasporto in codice rosso all'ospedale San Gerardo.

Sulla dinamica di quanto accaduto stanno ora indagando i carabinieri di Cantù, coadiuvati da Ats.