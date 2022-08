Infortunio sul lavoro: in Brianza atterra l'elisoccorso

Incidente sul lavoro a Busnago: atterra anche l'elisoccorso. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di venerdì 26 agosto. Poco dopo le 15.15 sono scattati i soccorsi. Un uomo di 50 anni ha avuto un gravissimo infortunio in un'azienda di via Campo.

Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono stati inviati i soccorsi in codice rosso. Sul posto l'ambulanza, l'automedica e l'elisoccorso. Le condizioni dell'uomo sono apparse fin da subito molto serie. Sul posto si sono precipitati anche i carabinieri. L'uomo è stato trasferito con l'elisoccorso in codice rosso in ospedale. Sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Notizia in aggiornamento.