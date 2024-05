Infortunio nel supermercato, colpito in testa da cassa di bibite: 39enne in ospedale

Sei bottiglie di bibite cadute da uno scaffale da un'altezza di circa due metri gli sono cadute in testa, mentre stava sistemando alcuni prodotti sugli scaffali, durante il suo turno di lavoro. Infortunio - per fortuna non grave - sul lavoro a Concorezzo, sabato pomeriggio, in un supermercato.

Un uomo di 39 anni, addetto di un punto vendita cittadino, è finito in ospedale, trasportato al San Gerardo di Monza da un'ambulanza in codice verde. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio dell'11 maggio quando l'uomo era impegnato a sistemare la merce sugli espositori. Una cassa di bottiglie di plastica da un litro e mezzo di bibite gli è caduta in testa, colpendolo. Nel supermercato, a quell'ora frequentato da diversi clienti, è intervenuta una pattuglia della polizia locale insieme al personale del 118. L'ambulanza è ripartita alla volta dell'ospedale in codice verde.