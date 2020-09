Ladri in fuga ad Arcore, arrestato 22enne con Rolex rubato dopo inseguimento in centro

E' sceso dalla macchina e ha continuato a correre, a piedi, portando con sé il pezzo più prezioso del "bottino" della serata: un Rolex rubato poco prima da un'abitazione brianzola. L'oroglogio però poco dopo essere stato trafugato da una residenza di Correzzana, venerdì sera, è tornato nelle mani del suo proprietario mentre il ladro, un 22enne albanese, è stato arrestato per furto in abitazione e resistenza dai carabinieri di Monza.

Tutto è iniziato nella serata di giovedì quando i militari della sezione Operativa Radiomobile della Compagnia del capoluogo brianzolo hanno notato due vetture sospette durante un servizio di controllo del territorio ed è scattato l'inseguimento. Mentre una delle due auto riusciva a far perdere le proprie tracce, i militari hanno raggiunto una Bmw serie 1 in centro, in piazza del comune, mettendo fine alla corsa dell'auto che procedeva a forte velocità, collezionando infrazioni.

I malviventi però non si sono arresi: dall'auto sono scese due persone che hanno proseguito la corsa a piedi per il centro cittadino. Dopo aver scavalcato cancellate e aver tentato di arrampicarsi oltre diverse recinzioni, uno dei due - il 22enne albanese appunto - è stato rintracciato all'interno di una palazzina e arrestato: addosso aveva un orologio Rolex che è poi risultato rubato poco prima da un'abitazione di Correzzana. A causa di una caduta il 22enne si è procurato una distorsione a una caviglia. Nell'inseguimento è rimasto ferito anche un militare che è scivolato a terra cercando di raggiungere il giovane, procurandosi alcune escoriazioni ad un polso che guariranno in una decina di giorni. Ora le indagini proseguiranno per riuscire a rintracciare anche i complici del 22enne.