L'auto rubata in Brianza in fuga contromano dalla polizia: l'inseguimento e l'arresto

Un'auto rubata in Brianza e una fuga diventata un inseguimento e terminata con l'arresto. E' successo domenica sera a Milano dove un uomo di 39 anni, cittadino romeno, con precedenti, è stato arrestato con l'accusa di ricettazione al termine di un inseguimento nel quartiere San Siro.

Tutto è iniziato poco dopo le 20, quando una volante ha intimato l'alt a una Dacia Sandero con il 39enne al volante. Il guidatore, però, per tutta risposta ha imboccato via Natta, poi via Trenno contromano, via Diomede arrivando in piazzale Lotto. Da lì, sempre con la polizia dietro, ha continuato a scappare verso piazza Santa Maria Rinascente e viale Salmoiraghi finendo però in via Oderzio, una strada a fondo chiuso. Da lì, il fuggitivo ha continuato la sua corsa a piedi scavalcando il cancello del condominio al civico 6 di via Cremosano, tentando di nascondersi dietro un albero.

Quando gli agenti lo hanno raggiunto, ha reagito violentemente ma è stato comunque immobilizzato e bloccato. La macchina, hanno poi accertato i poliziotti, era stata rubata il 16 novembre scorso a Muggiò. Per il 39enne sono quindi scattate le manette.