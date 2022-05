L'uomo che fugge a folle velocità dai carabinieri e lancia la cocaina dal finestrino

Non si è fermato all'alt dei carabinieri ed è fuggito via, scappando a forte velocità per le strade di Seregno. Ed è scattato l'inseguimento con la pattuglia dell'Arma che si è messa sulle tracce del fuggitivo.

Attimi di paura e tensione domenica sera quando un 23enne alla guida di una Polo ha tentato di sottrarsi a un controllo. Quella sera, attorno alle 19, i militari della sezione radiomobile della compagnia di Seregno passando in via Livio Colzani hanno incrociato un’auto con uno straniero al volante che, appena ha visto la gazzella, ha tentato di allontanarsi, cercando di non destare troppo sospetto.

L'inseguimento e la droga

I militari hanno però deciso di seguirlo per effettuare un “controllo volante” ma il conducente ha accelerato improvvisamente. L'inseguimento, con l'auto che fuggitva a forte velocità nel traffico è proseguito per incroci e rotatorie dove la vettura ha omesso di dare precedenze e ha messo in pericolo con manovre spericolate anche i pedoni che stavano attraversando la strada e che facevano appena in tempo a togliersi dalla traiettoria.

La corsa folle, a tutta velocità, è proseguita lungo via Giuseppe Ripamonti e via Francesco Bacone: nel tragitto il 23enne ha cercato di disfarsi di un fazzoletto bianco dal finestrino. Poche centinaia di metri dopo, alla fine di via San Carlo, la fuga è terminata proprio quando la gazzella dei carabinieri ha tagliato e sbarrato la strada al mezzo.

Il 23enne è stato bloccato e arrestato: cittadino marocchino, celibe disoccupato con precedenti specifici tra i quali un arresto a Cesano Maderno nello scorso mese di dicembre, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Nel fazzoletto che aveva lanciato dall'auto in corsa sono state recuperate tre dosi di cocaina.