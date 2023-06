Il folle inseguimento nel traffico per mezza Brianza: carabinieri bloccano spacciatore

Una spericolata fuga nel traffico. E un arresto. Uno spacciatore di 23 anni, cittadino di origine marocchina residente a Oggiono, nel lecchese, è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Seregno lunedì dopo un inseguimento per diversi comuni della Brianza, nel traffico.

Tutto è iniziato nel tardo pomeriggio quando una pattuglia dei carabinieri di Giussano mentre era impegnata in un servizio di controllo a Briosco ha notato una Volkswagen Polo con due giovani sospetti a bordo e ha provato a fermarla. Alla vista dei militari i due ragazzi sono scappati via. Ed è scattato l'inseguimento. L'auto, come ricostruito dal comando provinciale dei carabinieri di Monza e Brianza, ha effettuato pericolosissime manovre a zig zag nell’intenso traffico serale del rientro.

Dopo circa 20 minuti, tallonata dai militari, dopo aver attraversato vari comuni a cavallo delle province di Monza della Brianza di Como e di Lecco, la Polo ha terminato la fuga nel comune di Veduggio con Colzano, in via Giuseppe Verdi, dove i due giovani hanno abbandonato la vettura e sono fuggiti a piedi. Mentre il passeggero dell’auto è riuscito a dileguarsi, il conducente è stato invece bloccato dai due militari.

Aveva con sé 21 dosi di cocaina oltre che 8 g di hashish e 270 euro in contanti, somma ritenuta guadagno dell’attività di spaccio. Si tratta di un 23enne cittadino marocchino residente a Oggiono, disoccupato, pluripregiudicato per reati contro la persona, in materia di stupefacenti resistenza pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.