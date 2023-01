La folle fuga a velocità e contromano dalla polizia: inseguimento e arresto

Un'auto in fuga dalla polizia, trenta grammi di cocaina sequestrati e un arresto. Folle inseguimento nella serata di domenica 1 gennaio in Brianza. Una pattuglia della polizia stradale mentre era impegnata in un servizio di controllo lungo la Monza-Saronno, SP 527, si è imbattuta in una Ford Fiesta che procedeva a velocità sostenuta nel tratto. Nonostante l'alt degli agenti, il veicolo ha proseguito la marcia e ha accelerato, dandosi alla fuga.

E' scattato l'inseguimento con la polizia che si è messa sulle tracce della Fiesta che ha intrapreso manore pericolose, percorrendo tratti anche contromano. Poi l'auto si è fermata a fari spenti, nel buio, in un tratto di verde vicino a una pista ciclabile. Il conducente è sceso ed è scappato via e a bordo è rimasta solo una donna. I poliziotti l'hanno raggiunta e in auto, all'interno della portiera del lato guida è spuntato un sacchetto con trenta grammi circa di cocaina già suddivisa in dosi.

Per la donna, una cittadina italiana con qualche precedente in materia di stupefacenti, sono scattate le manette. La donna dovrà rispondere di detenzione di sostanza stupefacente in concorso con il complice al momento rimasto ignoto. A bordo del veicolo sono stati rinvenuti anche alcuni strumenti utilizzati presumibilmente per effrazioni tra cui cacciaviti. Le indagini sono in corso.